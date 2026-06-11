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Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября - РИА Новости, 11.06.2026
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Белгородская область
 
17:58 11.06.2026
Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября

Выборы губернатора Белгородской области состоятся 20 сентября 2026 года

© Фото : Юрий Клепиков/MAXВыборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября
Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Юрий Клепиков/MAX
Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября 2026 года в ходе очередного заседания регионального парламента, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.
"Руководствуясь действующим законодательством, определили — назначить выборы высшего должностного лица региона на единый день голосования 20 сентября 2026 года. Именно в этот день жителям Белгородчины предстоит определиться с выбором руководителя региона на предстоящие годы", — написал спикер в своем канале в мессенджере "Макс".
Помимо этого, в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", парламентарии приняли изменения в избирательный кодекс Белгородской области.
"В региональный закон “Об административных правонарушениях на территории Белгородской области” также внесли корректировки — они требовались в связи с необходимостью унификации изложения статей, закрепления их деления на части. Эти и другие законодательные изменения были единогласно поддержаны депутатами", — отметил Клепиков.
Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос исполнения бюджета территориального ФОМС за прошлый год. Исходя из представленного руководителем Фонда доклада, годовые бюджетные ассигнования по доходам выполнены на 100,5%, а фактические расходы составили 98,7%.
 
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Выборы
 
 
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