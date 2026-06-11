МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября 2026 года в ходе очередного заседания регионального парламента, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.

"Руководствуясь действующим законодательством, определили — назначить выборы высшего должностного лица региона на единый день голосования 20 сентября 2026 года. Именно в этот день жителям Белгородчины предстоит определиться с выбором руководителя региона на предстоящие годы", — написал спикер в своем канале в мессенджере "Макс".

Помимо этого, в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", парламентарии приняли изменения в избирательный кодекс Белгородской области.

"В региональный закон “Об административных правонарушениях на территории Белгородской области” также внесли корректировки — они требовались в связи с необходимостью унификации изложения статей, закрепления их деления на части. Эти и другие законодательные изменения были единогласно поддержаны депутатами", — отметил Клепиков.