В атакованном ВСУ музее нашли обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании панорамы "Оборона Севастополя" обнаружены обломки беспилотника ВСУ.
- Следственные органы начали работу в атакованном здании.
- ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня, пожар ликвидировали утром 11 июня, исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Обломки беспилотника ВСУ обнаружены в атакованном ВСУ здании панорамы "Оборона Севастополя", где сейчас идут следственные действия, сказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Сегодня в здание панорамы приехали и начали работу следственные органы. Были найдены фрагменты БПЛА, который нанес удар, что в очередной раз подтверждает атаку силами ВСУ не только камерами наблюдения музея", - рассказал Смородкин.
Ранее он сообщал, что следственные действия идут в атакованном ВСУ здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", говорить о сумме ущерба от атаки на панораму преждевременно.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утро 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.