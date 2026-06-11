В атакованном ВСУ музее нашли обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В здании панорамы "Оборона Севастополя" обнаружены обломки беспилотника ВСУ.

Следственные органы начали работу в атакованном здании.

ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня, пожар ликвидировали утром 11 июня, исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Обломки беспилотника ВСУ обнаружены в атакованном ВСУ здании панорамы "Оборона Севастополя", где сейчас идут следственные действия, сказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

"Сегодня в здание панорамы приехали и начали работу следственные органы. Были найдены фрагменты БПЛА, который нанес удар, что в очередной раз подтверждает атаку силами ВСУ не только камерами наблюдения музея", - рассказал Смородкин.

Ранее он сообщал, что следственные действия идут в атакованном ВСУ здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", говорить о сумме ущерба от атаки на панораму преждевременно.

ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утро 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.