Появились новые детали атаки ВСУ на музей в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из горящего здания музея обороны Севастополя удалось вынести десять фрагментов полотна панорамы.
- Большинство спасенных фрагментов подлежат реставрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Большинство из десяти фрагментов полотна панорамы, спасенных из горящего здания музея обороны Севастополя будет возможно передать на реставрацию, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Всего, по словам директора, удалось вынести из горящего здания десять фрагментов полотна.
"Скорее всего, я уверен, большинство из них (спасенных частей полотна – ред.) подлежат реставрации" , - сказал Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.