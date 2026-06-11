Появились новые детали атаки ВСУ на музей в Севастополе

"Скорее всего, я уверен, большинство из них (спасенных частей полотна – ред.) подлежат реставрации" , - сказал Смородкин.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.