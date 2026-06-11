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Появились новые детали атаки ВСУ на музей в Севастополе - РИА Новости, 11.06.2026
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21:28 11.06.2026 (обновлено: 21:38 11.06.2026)
Появились новые детали атаки ВСУ на музей в Севастополе

Большинство фрагментов полотна "Оборона Севастополя" подлежит восстановлению

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из горящего здания музея обороны Севастополя удалось вынести десять фрагментов полотна панорамы.
  • Большинство спасенных фрагментов подлежат реставрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Большинство из десяти фрагментов полотна панорамы, спасенных из горящего здания музея обороны Севастополя будет возможно передать на реставрацию, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Всего, по словам директора, удалось вынести из горящего здания десять фрагментов полотна.
"Скорее всего, я уверен, большинство из них (спасенных частей полотна – ред.) подлежат реставрации" , - сказал Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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