Мирошник раскритиковал атаки ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаками на мосты в Херсонской области пытаются создать невыносимые условия для жизни мирных жителей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.

"Главной прозрачной и преступной целью украинской стороны, которая наносит удары по мостам, федеральным трассам, средствам коммуникации, является создание невыносимых условий для жизни гражданского населения путем усложнения, а в идеале для Украины – разрыва логистических и коммуникационных цепочек по обеспечению жизни гражданского населения", - сказал Мирошник.