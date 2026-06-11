Рейтинг@Mail.ru
Мирошник раскритиковал атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 11.06.2026 (обновлено: 20:32 11.06.2026)
Мирошник раскритиковал атаки ВСУ в Херсонской области

Мирошник: ВСУ в Херсонской области пытаются создать невыносимые условия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что ВСУ атаками на мосты в Херсонской области пытаются создать невыносимые условия для жизни мирных жителей.
  • Сальдо сообщил об атаке ВСУ на три моста в регионе и о наличии повреждений.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаками на мосты в Херсонской области пытаются создать невыносимые условия для жизни мирных жителей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
"Главной прозрачной и преступной целью украинской стороны, которая наносит удары по мостам, федеральным трассам, средствам коммуникации, является создание невыносимых условий для жизни гражданского населения путем усложнения, а в идеале для Украины – разрыва логистических и коммуникационных цепочек по обеспечению жизни гражданского населения", - сказал Мирошник.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Атаки ВСУ на объекты культуры нельзя логически объяснить, заявил Медведев
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРодион МирошникВладимир СальдоРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала