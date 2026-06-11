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Атаки ВСУ на объекты культуры нельзя логически объяснить, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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19:46 11.06.2026 (обновлено: 19:54 11.06.2026)
Атаки ВСУ на объекты культуры нельзя логически объяснить, заявил Медведев

Медведев: атаки ВСУ на объекты культуры РФ нельзя логически объяснить

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что атаки врага на объекты культуры в России невозможно объяснить никакой логикой.
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" беспилотником с кумулятивным зарядом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Атаки врага на объекты культуры в РФ невозможно объяснить никакой логикой, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".
"Про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры. Поскольку их невозможно объяснить никакой логикой", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утром в четверг. Погибших и пострадавших нет.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Медведев жестко осудил атаки ВСУ на объекты культуры и истории
Вчера, 19:42
 
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