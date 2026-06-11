Атаки ВСУ на объекты культуры нельзя логически объяснить, заявил Медведев

Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".

ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утром в четверг. Погибших и пострадавших нет.