Атаки ВСУ на объекты культуры нельзя логически объяснить, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что атаки врага на объекты культуры в России невозможно объяснить никакой логикой.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" беспилотником с кумулятивным зарядом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Атаки врага на объекты культуры в РФ невозможно объяснить никакой логикой, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".
"Про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры. Поскольку их невозможно объяснить никакой логикой", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утром в четверг. Погибших и пострадавших нет.