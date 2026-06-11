Медведев жестко осудил атаки ВСУ на объекты культуры и истории

ВСУ в ночь на среду атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя", разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.