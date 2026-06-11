Медведев жестко осудил атаки ВСУ на объекты культуры и истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал атаки ВСУ по объектам культуры и истории в России варварством.
- В ночь на среду ВСУ атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя", пожар не повредил исторические фрагменты полотна Франца Рубо, так как в музее была представлена восстановленная версия.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ по объектам культуры и истории в РФ являются чистым варварством, сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Объекты в сфере культуры, истории. Это, конечно, чистое варварство", - сказал Медведев на заседании экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии.
ВСУ в ночь на среду атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя", разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.