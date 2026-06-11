В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области погиб один человек.

Одиннадцать человек получили ранения.

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"Очередные террористические атаки ВСУ на нашу область. Погиб один мирный житель, одиннадцать получили ранения. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс"

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшей.

"В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы", - добавили в оперштабе.

Также, по данным оперштаба, в поселке Разумное Белгородского округа, хуторе Леоновка Валуйского округа, селе Головчино Грайворонского округа, селах Белянка и Сурково Шебекинского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа зафиксированы последствия атак беспилотников.