В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области погиб один человек.
- Одиннадцать человек получили ранения.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшей.
"В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы", - добавили в оперштабе.
Также, по данным оперштаба, в поселке Разумное Белгородского округа, хуторе Леоновка Валуйского округа, селе Головчино Грайворонского округа, селах Белянка и Сурково Шебекинского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа зафиксированы последствия атак беспилотников.
В результате ударов FPV-дронов и детонации сбитых БПЛА были повреждены спецтехника, сельхозтехника, инфраструктурный и социальный объекты, надворные постройки, а также несколько автомобилей.