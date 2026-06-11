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В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек - РИА Новости, 11.06.2026
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18:21 11.06.2026 (обновлено: 18:56 11.06.2026)
В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек

Под Белгородом в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек, 11 ранены

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области погиб один человек.
  • Одиннадцать человек получили ранения.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"Очередные террористические атаки ВСУ на нашу область. Погиб один мирный житель, одиннадцать получили ранения. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшей.
"В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы", - добавили в оперштабе.
Также, по данным оперштаба, в поселке Разумное Белгородского округа, хуторе Леоновка Валуйского округа, селе Головчино Грайворонского округа, селах Белянка и Сурково Шебекинского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа зафиксированы последствия атак беспилотников.
В результате ударов FPV-дронов и детонации сбитых БПЛА были повреждены спецтехника, сельхозтехника, инфраструктурный и социальный объекты, надворные постройки, а также несколько автомобилей.
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