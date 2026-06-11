ВСУ обстреляли многоквартирные дома и амбулаторию в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области под удар ВСУ попали многоквартирные дома, сельскохозяйственные ангары и амбулатория.
- В Васильевке повреждено остекление многоквартирного дома, в Каменке-Днепровской разрушено здание коммунального предприятия, в Днепрорудном сброшен боеприпас во двор многоквартирных домов, в Скельках повреждена кровля и остекление здания местной амбулатории, в Мелитополе повреждены гражданские автомобили, рейсовый автобус и частные домовладения, в Виноградном — частные дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Многоквартирные дома, сельскохозяйственные ангары и амбулатория попали под удар ВСУ в Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Кроме того, по его словам, в городе Днепрорудное противник сбросил боеприпас во двор многоквартирных домов, в селе Скельки повреждена кровля и остекление здания местной амбулатории, в Мелитополе - гражданские автомобили, рейсовый межмуниципальный автобус и частные домовладения, в селе Виноградное - частные дома.