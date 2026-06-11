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ВСУ обстреляли многоквартирные дома и амбулаторию в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2026
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13:52 11.06.2026
ВСУ обстреляли многоквартирные дома и амбулаторию в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали многоквартирные дома в Запорожской области

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области под удар ВСУ попали многоквартирные дома, сельскохозяйственные ангары и амбулатория.
  • В Васильевке повреждено остекление многоквартирного дома, в Каменке-Днепровской разрушено здание коммунального предприятия, в Днепрорудном сброшен боеприпас во двор многоквартирных домов, в Скельках повреждена кровля и остекление здания местной амбулатории, в Мелитополе повреждены гражданские автомобили, рейсовый автобус и частные домовладения, в Виноградном — частные дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Многоквартирные дома, сельскохозяйственные ангары и амбулатория попали под удар ВСУ в Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Васильевке при атаке БПЛА повреждено остекление многоквартирного дома. В городе Каменке-Днепровской разрушено здание коммунального предприятия. В селах Новоднепровка и Гюновка загорелись сельскохозяйственные ангары", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в городе Днепрорудное противник сбросил боеприпас во двор многоквартирных домов, в селе Скельки повреждена кровля и остекление здания местной амбулатории, в Мелитополе - гражданские автомобили, рейсовый межмуниципальный автобус и частные домовладения, в селе Виноградное - частные дома.
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