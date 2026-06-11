ВС России поразили склад дронов ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили склад дронов ВСУ в районе Великого Бурлука в Харьковской области.
- Бойцы применили БПЛА "Герань"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. БПЛА "Герань" Вооруженных сил России поразил склад дронов ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
На видео запечатлено поражение склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области.
Кадры объективного контроля подтверждают серьезные повреждения ангара.