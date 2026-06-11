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В Минобороны рассказали, как боевики ВСУ сдались в плен из-за листовок - РИА Новости, 11.06.2026
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11:34 11.06.2026
В Минобороны рассказали, как боевики ВСУ сдались в плен из-за листовок

МО РФ: боевики ВСУ сдались в плен на добропольском направлении из-за листовок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывами сложить оружие.
  • Российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.
  • В Минобороны РФ пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект, который подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывали сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.
"Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.
"Операторы разведывательных дронов предварительно выявляют скопления живой силы противника, опорные пункты и места дислокации подразделений ВСУ. После получения целеуказания беспилотники поднимаются в воздух и производят сброс рулонов с агитационными листовками над выявленными районами. Каждая листовка содержит призыв сложить оружие и сдаться в плен добровольно", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже показал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, добаивли в МО РФ.
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