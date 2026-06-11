В Минобороны рассказали, как боевики ВСУ сдались в плен из-за листовок

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывами сложить оружие.

Российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.

В Минобороны РФ пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект, который подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывали сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.

"Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении

Отмечается, что российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.

"Операторы разведывательных дронов предварительно выявляют скопления живой силы противника, опорные пункты и места дислокации подразделений ВСУ. После получения целеуказания беспилотники поднимаются в воздух и производят сброс рулонов с агитационными листовками над выявленными районами. Каждая листовка содержит призыв сложить оружие и сдаться в плен добровольно", - рассказали в МО РФ