В Минобороны рассказали, как боевики ВСУ сдались в плен из-за листовок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывами сложить оружие.
- Российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.
- В Минобороны РФ пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект, который подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики сдались в плен на добропольском направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывали сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военнослужащие использовали для этой задачи разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов.
"Операторы разведывательных дронов предварительно выявляют скопления живой силы противника, опорные пункты и места дислокации подразделений ВСУ. После получения целеуказания беспилотники поднимаются в воздух и производят сброс рулонов с агитационными листовками над выявленными районами. Каждая листовка содержит призыв сложить оружие и сдаться в плен добровольно", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже показал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, добаивли в МО РФ.