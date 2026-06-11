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Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре - РИА Новости, 11.06.2026
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10:44 11.06.2026
Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен уже более суток из-за атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар обесточен более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.
  • Социальные объекты в городе запитаны от генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен уже более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Город обесточен уже более суток", - сказали в администрации.
Ранее сообщалось, что социальные объекты запитаны от генераторов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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