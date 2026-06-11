Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар обесточен более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.
- Социальные объекты в городе запитаны от генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен уже более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Город обесточен уже более суток", - сказали в администрации.
Ранее сообщалось, что социальные объекты запитаны от генераторов.