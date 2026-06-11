ВСУ концентрируют удары по транспортной инфраструктуре Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области.
- За ночь были уничтожены 45 БПЛА ударного типа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области, в том числе через Северо-Крымский канал. Ранее удары были нанесены по мосту в районе Чонгара.