Рейтинг@Mail.ru
ВСУ концентрируют удары по транспортной инфраструктуре Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.06.2026
ВСУ концентрируют удары по транспортной инфраструктуре Херсонской области

Сальдо: ВСУ наносят удары по транспортной инфраструктуре Херсонской области

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области.
  • За ночь были уничтожены 45 БПЛА ударного типа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области, в том числе через Северо-Крымский канал. Ранее удары были нанесены по мосту в районе Чонгара.
"Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа. Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Серьезный удар": на Западе забили тревогу из-за нового решения по Украине
05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала