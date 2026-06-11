ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области

По информации ведомства, по Белгородскому округу выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и произведены атаки 11 беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты. По Краснояружскому округу сброшены три взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 26 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, также над Алексеевским и Ровеньским округами сбиты три беспилотника. Уточняется, что Валуйский, Волоконовский, Корочанский и Новооскольский округа атакованы 19 беспилотниками, восемь из которых подавлены и сбиты, по Борисовскому округу нанесены удары четырьмя беспилотниками, два из которых сбиты, ранены двое.