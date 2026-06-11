ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью 151 БПЛА.
- Один человек погиб, 11 получили ранения и потребовалась медицинская помощь.
- Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, на двух социальных объектах, складе, в ангаре, на двух инфраструктурных объектах, трех предприятиях, в административном здании и на 33 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 151 БПЛА, один человек погиб, 11 потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 57 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен один снаряд в ходе обстрела, 73 беспилотника были сбиты и подавлены. Кроме того, три взрывных устройства сброшены с дрона. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, на двух социальных объектах, складе, в ангаре, на двух инфраструктурных объектах, трех предприятиях, в административном здании и на 33 транспортных средствах.
"В Белгороде количество раненых в результате атаки беспилотника увеличилось до трех человек… В Грайворонском округе город Грайворон, села … атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина... Также вчера в больницу обратился мужчина, получивший акубаротравму от детонации дрона в Грайвороне 8 июня. Лечение продолжает амбулаторно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по Белгородскому округу выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и произведены атаки 11 беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты. По Краснояружскому округу сброшены три взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 26 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, также над Алексеевским и Ровеньским округами сбиты три беспилотника. Уточняется, что Валуйский, Волоконовский, Корочанский и Новооскольский округа атакованы 19 беспилотниками, восемь из которых подавлены и сбиты, по Борисовскому округу нанесены удары четырьмя беспилотниками, два из которых сбиты, ранены двое.
"В Ракитянском округе … произведены удары 19 беспилотников, восемь из которых сбиты. В районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Его супруга и 21-летний сын госпитализированы в областную клиническую больницу… В Шебекинском округе ... произведены атаки 47 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта ранены двое", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 78 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня.