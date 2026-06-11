ВСУ подорвали подвалы с телами сослуживцев под Казачьей Лопанью

Краткий пересказ от РИА ИИ Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на харьковском направлении.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе Казачьей Лопани.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "На северных окраинах Казачьей Лопани три боевые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций. Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе населенного пункта, который считается одним из важных логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении.