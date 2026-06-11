Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на харьковском направлении.
- Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе Казачьей Лопани.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"На северных окраинах Казачьей Лопани три боевые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций. Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе населенного пункта, который считается одним из важных логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении.
В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности порядка 440 военных, 4 бронемашины, 35 автомобилей, 2 САУ "Гвоздика", станцию РЭБ и 2 РЛС.