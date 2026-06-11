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Более 400 военных бригады ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой - РИА Новости, 11.06.2026
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Более 400 военных бригады ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой

РИА Новости: более 400 военных ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С декабря 2025 года в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
  • Часть военнослужащих в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении с декабря 2025 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По официальным данным, в 159 омбр ВСУ только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, часть военнослужащих в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.
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