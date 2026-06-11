Краткий пересказ от РИА ИИ
- С декабря 2025 года в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
- Часть военнослужащих в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении с декабря 2025 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По официальным данным, в 159 омбр ВСУ только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, часть военнослужащих в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.