Более 400 военных бригады ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении с декабря 2025 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.