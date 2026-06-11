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ВСУ перебрасывают военных авиационной бригады на сумское направление - РИА Новости, 11.06.2026
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ВСУ перебрасывают военных авиационной бригады на сумское направление

РИА Новости: ВСУ отправляют военных авиационной бригады на Сумское направление

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ вынуждено доукомплектовывать и перенаправлять боевые подразделения военнослужащими 204-й бригады тактической авиации на фоне потерь в Сумской области.
  • Подразделение 204-й бригады тактической авиации базировалось на аэродроме Бельбек в Крыму, а после 2014 года было передислоцировано на Украину.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне потерь личного состава в Сумской области вынуждено доукомплектовывать и перенаправлять боевые подразделения военнослужащими 204-й бригады тактической авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне массовых потерь механизированных и штурмовых подразделений на сумском направлении командование ВСУ вынуждено направлять в состав боевых групп военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о подразделении, которое исторически базировалось на аэродроме Бельбек в Крыму, а после 2014 года было передислоцировано на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьБельбекРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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