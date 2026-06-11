Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ вынуждено доукомплектовывать и перенаправлять боевые подразделения военнослужащими 204-й бригады тактической авиации на фоне потерь в Сумской области.
- Подразделение 204-й бригады тактической авиации базировалось на аэродроме Бельбек в Крыму, а после 2014 года было передислоцировано на Украину.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне потерь личного состава в Сумской области вынуждено доукомплектовывать и перенаправлять боевые подразделения военнослужащими 204-й бригады тактической авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне массовых потерь механизированных и штурмовых подразделений на сумском направлении командование ВСУ вынуждено направлять в состав боевых групп военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - рассказал собеседник агентства.