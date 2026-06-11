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ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2026
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ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

РИА Новости: ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти забирали детей у родителей в приграничных районах Харьковской области.
  • Детей планировали вывезти из зоны боевых действий и использовать съемку с ними для пропаганды.
БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Украинские власти забирали детей у родителей в приграничных районах Харьковской области, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"Детей искали. У нас были дети одно время, семья малолетних детей. Приезжали, искали детей. Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру", – рассказал местный житель.
Очевидец отметил, что детей забирали у семей, которые не хотели уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Съемку планировали использовать для пропаганды.
"Показать, что украинские войска хорошие, а родители плохие, потому что остались в зоне боевых действий. Потом они выехали дальше, в село. Детей же надо сохранить", – добавил местный житель.
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