Врач рассказала, какие продукты нельзя есть в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды.

Сладкие газировки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.

В жару рекомендуется употреблять чистую воду, минеральную воду, зеленый чай, овощи, фрукты, легкую белковую пищу и кисломолочные продукты.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды, сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

Сильная жара держится в столице уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, температура пойдет на спад в воскресенье.

"От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию", — рассказала Косенкова

По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени.