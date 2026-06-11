Врач рассказала, какие продукты нельзя есть в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды.
- Сладкие газировки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.
- В жару рекомендуется употреблять чистую воду, минеральную воду, зеленый чай, овощи, фрукты, легкую белковую пищу и кисломолочные продукты.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды, сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
Сильная жара держится в столице уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, температура пойдет на спад в воскресенье.
"От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию", — рассказала Косенкова.
По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени.
"Полезна легкая белковая пища и кисломолочные продукты — курица, рыба, нежирный кефир или творог", — добавила врач.