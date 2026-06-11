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Врач рассказала, какие продукты нельзя есть в жару - РИА Новости, 11.06.2026
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04:18 11.06.2026 (обновлено: 09:47 11.06.2026)
Врач рассказала, какие продукты нельзя есть в жару

Врач Косенкова: в жару нельзя есть жирную, жареную и копченую пищу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдых на летних верандах в Москве
Отдых на летних верандах в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды.
  • Сладкие газировки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.
  • В жару рекомендуется употреблять чистую воду, минеральную воду, зеленый чай, овощи, фрукты, легкую белковую пищу и кисломолочные продукты.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды, сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
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"От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию", — рассказала Косенкова.
По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени.
"Полезна легкая белковая пища и кисломолочные продукты — курица, рыба, нежирный кефир или творог", — добавила врач.
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