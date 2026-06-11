На Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории НПЗ

Отмечается, что обломки БПЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. Кроме того, в одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки, еще в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль. Предварительно, жертв и пострадавших нет.