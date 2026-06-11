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На Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории НПЗ - РИА Новости, 11.06.2026
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На Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории НПЗ

В Афипском на Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории НПЗ

© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюСотрудники МЧС по Краснодарскому краю на месте пожара
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков беспилотников.
  • Обломки БПЛА также обнаружены по трем адресам в частном секторе, где повреждены хозпостройка и остекление, нарушена газовая магистраль.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников, сообщает региональный оперштаб.
"В Северском районе идет отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что обломки БПЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. Кроме того, в одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки, еще в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
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