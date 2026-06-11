Водителю, сбившему людей в Екатеринбурге, грозит семь лет лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водителю автобуса, сбившему пешеходов в Екатеринбурге, грозит срок до семи лет.
- Директор транспортной компании может получить до десяти лет лишения свободы.
- Обоих задержали.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водителю автобуса, сбившему пешеходов в Екатеринбурге, грозит срок до семи лет, сообщило региональное управление СК России.
"За инкриминируемое <...> преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика, в соответствии с санкцией статьи, грозит до десяти лет", — говорится в релизе пресс-службы.
Обоих задержали.
ДТП произошло накануне вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шестеро — пострадали.
По версии следствия, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил людей в пешеходной зоне. Сам мужчина утверждает, что перепутал газ и тормоз.
Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.