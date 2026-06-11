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Водителю, сбившему людей в Екатеринбурге, грозит семь лет лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2026
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07:56 11.06.2026 (обновлено: 11:08 11.06.2026)
Водителю, сбившему людей в Екатеринбурге, грозит семь лет лишения свободы

Сбившему пешеходов в Екатеринбурге водителю грозит семь лет лишения свободы

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителю автобуса, сбившему пешеходов в Екатеринбурге, грозит срок до семи лет.
  • Директор транспортной компании может получить до десяти лет лишения свободы.
  • Обоих задержали.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водителю автобуса, сбившему пешеходов в Екатеринбурге, грозит срок до семи лет, сообщило региональное управление СК России.
"За инкриминируемое <...> преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика, в соответствии с санкцией статьи, грозит до десяти лет", — говорится в релизе пресс-службы.
Обоих задержали.
ДТП произошло накануне вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шестеро — пострадали.
По версии следствия, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил людей в пешеходной зоне. Сам мужчина утверждает, что перепутал газ и тормоз.
Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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