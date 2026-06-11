Водителю, сбившему людей в Екатеринбурге, грозит семь лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водителю автобуса, сбившему пешеходов в Екатеринбурге, грозит срок до семи лет, сообщило региональное управление СК России.

По версии следствия, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил людей в пешеходной зоне. Сам мужчина утверждает, что перепутал газ и тормоз.