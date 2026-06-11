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Бойцов СВО с Кавказа научат привлекать гранты на просветительские проекты - РИА Новости, 11.06.2026
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15:51 11.06.2026
Бойцов СВО с Кавказа научат привлекать гранты на просветительские проекты

Ветеранов СВО с Кавказа научат привлекать гранты на просветительские проекты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 ветеранов специальной военной операции из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии примут участие в просветительской сессии «Наследие. Развитие. Единство».
  • В рамках сессии ветераны отработают практические навыки по привлечению грантов на просветительские и патриотические инициативы.
  • Ключевым направлением работы станет укрепление историко-культурных связей между народами России и Южной Осетии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 100 ветеранов спецоперации из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии отработают практические навыки по привлечению грантов на просветительские и патриотические инициативы, сообщили РИА Новости в Ассоциации ветеранов СВО.
"Более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии примут участие в просветительской сессии "Наследие. Развитие. Единство"... Помимо живого диалога в обсуждении различных тем - от геополитики до трудоустройства, ветеранов ожидает деловая игра "От идеи до проекта". С ее помощью будут отработаны практические навыки по привлечению грантов", - сказали в ассоциации.
Собеседник агентства отметил, что ключевым направлением станет работа по укреплению историко-культурных связей между народами России и Южной Осетии. Ветераны СВО получат проектные компетенции и знания, основанные на общей истории, боевом братстве и взаимном уважении.
"Лучшие практики в работе с ветеранским сообществом обсудят вместе с властями Республики Северная Осетия - Алания и Республики Южная Осетия, руководителями Агентства стратегических инициатив, Юнармии, Национального центра исторической памяти при президенте России, экспертами российских вузов", - подчеркнули в ассоциации.
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