Бойцов СВО с Кавказа научат привлекать гранты на просветительские проекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 100 ветеранов специальной военной операции из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии примут участие в просветительской сессии «Наследие. Развитие. Единство».
- В рамках сессии ветераны отработают практические навыки по привлечению грантов на просветительские и патриотические инициативы.
- Ключевым направлением работы станет укрепление историко-культурных связей между народами России и Южной Осетии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 100 ветеранов спецоперации из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии отработают практические навыки по привлечению грантов на просветительские и патриотические инициативы, сообщили РИА Новости в Ассоциации ветеранов СВО.
"Более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии примут участие в просветительской сессии "Наследие. Развитие. Единство"... Помимо живого диалога в обсуждении различных тем - от геополитики до трудоустройства, ветеранов ожидает деловая игра "От идеи до проекта". С ее помощью будут отработаны практические навыки по привлечению грантов", - сказали в ассоциации.
Собеседник агентства отметил, что ключевым направлением станет работа по укреплению историко-культурных связей между народами России и Южной Осетии. Ветераны СВО получат проектные компетенции и знания, основанные на общей истории, боевом братстве и взаимном уважении.
"Лучшие практики в работе с ветеранским сообществом обсудят вместе с властями Республики Северная Осетия - Алания и Республики Южная Осетия, руководителями Агентства стратегических инициатив, Юнармии, Национального центра исторической памяти при президенте России, экспертами российских вузов", - подчеркнули в ассоциации.