Бойцов СВО с Кавказа научат привлекать гранты на просветительские проекты

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 100 ветеранов спецоперации из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии отработают практические навыки по привлечению грантов на просветительские и патриотические инициативы, сообщили РИА Новости в Ассоциации ветеранов СВО.