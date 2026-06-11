Флеболог рассказал о первых признаках варикоза

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Варикоз чаще всего проявляется без симптомов, его первые признаки визуальные - это "звездочки" и "узелки", сообщил РИА Новости сосудистый хирург, врач высшей категории, член Международной Ассоциации флебологов Вадим Мартынов.

"Первые признаки варикоза обычно визуально уже определяются, от минимальных звездочек до узелков. Чаще всего диагноз проявляется без симптомов, поэтому при первых визуальных признаках надо сделать УЗИ", — отметил Мартынов.

По его словам, УЗИ для контроля варикоза в обязательном порядке стоит делать беременным женщинам и людям с наследственной предрасположенностью. При этом флеболог обратил внимание, что такой диагноз может передаваться не только от родителей, но и от ближайших родственников.