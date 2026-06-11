В Архангельске задержали пару, осквернившую воинское кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архангельске задержали мужчину и женщину по подозрению в осквернении воинских захоронений на Вологодском кладбище.
- Подозреваемыми оказались двое местных жителей: 49-летний мужчина и его 48-летняя знакомая.
- Они объяснили свое поведение воздействием алкоголя и принесли извинения жителям Архангельска.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Полицейские в Архангельске задержали мужчину и женщину по подозрению в осквернении воинских захоронений, те объяснили, что были пьяны, и извинились перед жителями, сообщили в региональном УМВД.
Накануне в социальных сетях была размещена информация о том, что нетрезвая пара навела погром на территории мемориала воинских захоронений на Вологодском кладбище Архангельска. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов).
"Сотрудники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска городского УМВД России установили личности предполагаемых правонарушителей. Ими оказались двое местных жителей: 49-летний мужчина и его 48-летняя знакомая. Свое непристойное поведение они объяснили воздействием алкоголя и принесли извинения жителям Архангельска", - говорится в сообщении.