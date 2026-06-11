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В Архангельске задержали пару, осквернившую воинское кладбище - РИА Новости, 11.06.2026
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16:23 11.06.2026
В Архангельске задержали пару, осквернившую воинское кладбище

УМВД: полицейские в Архангельске задержали пару, осквернившую воинское кладбище

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельске задержали мужчину и женщину по подозрению в осквернении воинских захоронений на Вологодском кладбище.
  • Подозреваемыми оказались двое местных жителей: 49-летний мужчина и его 48-летняя знакомая.
  • Они объяснили свое поведение воздействием алкоголя и принесли извинения жителям Архангельска.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Полицейские в Архангельске задержали мужчину и женщину по подозрению в осквернении воинских захоронений, те объяснили, что были пьяны, и извинились перед жителями, сообщили в региональном УМВД.
Накануне в социальных сетях была размещена информация о том, что нетрезвая пара навела погром на территории мемориала воинских захоронений на Вологодском кладбище Архангельска. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов).
"Сотрудники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска городского УМВД России установили личности предполагаемых правонарушителей. Ими оказались двое местных жителей: 49-летний мужчина и его 48-летняя знакомая. Свое непристойное поведение они объяснили воздействием алкоголя и принесли извинения жителям Архангельска", - говорится в сообщении.
Полицейские - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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