Австрия затягивает выдачу виз новым сотрудникам дипмиссий, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийские власти затягивают выдачу виз новым сотрудникам российских дипломатических миссий, заявил Михаил Ульянов.
- По его словам, Вена необоснованно и под надуманными предлогами затягивает выдачу въездных документов или откладывает ответ об отказе в выдаче виз на месяцы и годы.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Австрийские власти на месяцы и даже годы затягивают выдачу виз новым сотрудникам российских дипломатических миссий, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Вена необоснованно и под надуманными политизированными предлогами затягивает выдачу въездных документов либо сознательно откладывает ответ с тем, чтобы спустя месяцы, а в отдельных случаях и годы уведомить нас об отказе в выдаче виз новым сотрудникам", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.