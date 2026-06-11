Австрия затягивает выдачу виз новым сотрудникам дипмиссий, заявил Ульянов

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"Вена необоснованно и под надуманными политизированными предлогами затягивает выдачу въездных документов либо сознательно откладывает ответ с тем, чтобы спустя месяцы, а в отдельных случаях и годы уведомить нас об отказе в выдаче виз новым сотрудникам", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.