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Австрия затягивает выдачу виз новым сотрудникам дипмиссий, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:22 11.06.2026 (обновлено: 15:33 11.06.2026)
Австрия затягивает выдачу виз новым сотрудникам дипмиссий, заявил Ульянов

Ульянов обвинил Австрию в затягивании выдачи виз новым сотрудникам дипмиссий РФ

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийские власти затягивают выдачу виз новым сотрудникам российских дипломатических миссий, заявил Михаил Ульянов.
  • По его словам, Вена необоснованно и под надуманными предлогами затягивает выдачу въездных документов или откладывает ответ об отказе в выдаче виз на месяцы и годы.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Австрийские власти на месяцы и даже годы затягивают выдачу виз новым сотрудникам российских дипломатических миссий, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Вена необоснованно и под надуманными политизированными предлогами затягивает выдачу въездных документов либо сознательно откладывает ответ с тем, чтобы спустя месяцы, а в отдельных случаях и годы уведомить нас об отказе в выдаче виз новым сотрудникам", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
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