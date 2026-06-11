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Мирошник призвал лишить Киев возможности заниматься терроризмом - РИА Новости, 11.06.2026
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20:52 11.06.2026 (обновлено: 20:53 11.06.2026)

Мирошник призвал лишить Киев возможности заниматься терроризмом

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что необходимо лишить Киев возможности заниматься терроризмом на государственном уровне.
  • ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо лишить Киев возможности заниматься терроризмом на государственном уровне, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
"Киев должен быть лишен возможности заниматься терроризмом на государственном уровне и атаковать гражданское население - будь то через средства логистики, коммуникации или какими-то другими средствами, которые противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно правилам ведения войны", - сказал Мирошник, комментируя атаки ВСУ на мосты в Херсонской области.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Вчера, 20:35
 
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