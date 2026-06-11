Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодой человек избил нескольких сотрудников военкомата в Николаеве.
- Он сделал это, чтобы освободить своего отца, задержанного сотрудниками военкомата.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Молодой человек избил нескольких сотрудников военкомата в Николаеве на Украине, чтобы освободить своего отца, задержанного ими, сообщило украинское издание "Страна.ua".
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как молодой человек под одобрительные крики прохожих бьет руками и ногами сотрудников военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.