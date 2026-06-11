Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска, пишут СМИ

Как отмечается в материале, более 3,5 тысяч рабочих из Краматорска уже эвакуировали в Перечин. Чиновники, курирующие возведение нового индустриального парка для эвакуированных из Краматорска предприятий, надеются на помощь правительства, однако, как отмечают западные журналисты, в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, до этого не занимались даже развитием дорожной сети.