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Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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18:22 11.06.2026
Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска, пишут СМИ

Economist: украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска

© AP Photo / Oleg PetrasiukБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Боевики ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска.
  • Более 3,5 тысяч рабочих из Краматорска уже эвакуировали в Перечин
  • В Перечине местные жители выступают против переезда рабочих из-за "брони" от мобилизации и строительства жилья для них.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские власти в спешке эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, пишет британский журнал Economist.
В материале издания отмечается, что первые попытки эвакуировать промышленные предприятия Краматорска предпринимались еще в 2022 году, но по мере приближения ВС РФ к городу, откуда в июне начали принудительно эвакуировать семьи с детьми, темпы эвакуации все время наращиваются.
"Новый Краматорск" - это сокращенное название попытки перенести промышленное сердце города (Краматорска -ред.) с его металлообрабатывающими и станкостроительными заводами в Перечин, сонный городок с населением семь тысяч человек на западной границе Украины... Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечается в материале, более 3,5 тысяч рабочих из Краматорска уже эвакуировали в Перечин. Чиновники, курирующие возведение нового индустриального парка для эвакуированных из Краматорска предприятий, надеются на помощь правительства, однако, как отмечают западные журналисты, в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, до этого не занимались даже развитием дорожной сети.
Кроме того, пишет британский журнал, некоторые местные жители уже выступили против переезда нескольких тысяч рабочих с востока страны. Местные считают, несправедливой "бронь" от мобилизации, которой обеспечены рабочие эвакуированных заводов, а строительство жилья для них рассматривают как нарушение собственных прав.
Во вторник в подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации заявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из некоторых районов Краматорска и Славянска.
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В миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая областная администрация
 
 
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