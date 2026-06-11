Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска.
- Более 3,5 тысяч рабочих из Краматорска уже эвакуировали в Перечин
- В Перечине местные жители выступают против переезда рабочих из-за "брони" от мобилизации и строительства жилья для них.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские власти в спешке эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, пишет британский журнал Economist.
В материале издания отмечается, что первые попытки эвакуировать промышленные предприятия Краматорска предпринимались еще в 2022 году, но по мере приближения ВС РФ к городу, откуда в июне начали принудительно эвакуировать семьи с детьми, темпы эвакуации все время наращиваются.
"Новый Краматорск" - это сокращенное название попытки перенести промышленное сердце города (Краматорска -ред.) с его металлообрабатывающими и станкостроительными заводами в Перечин, сонный городок с населением семь тысяч человек на западной границе Украины... Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечается в материале, более 3,5 тысяч рабочих из Краматорска уже эвакуировали в Перечин. Чиновники, курирующие возведение нового индустриального парка для эвакуированных из Краматорска предприятий, надеются на помощь правительства, однако, как отмечают западные журналисты, в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, до этого не занимались даже развитием дорожной сети.
Кроме того, пишет британский журнал, некоторые местные жители уже выступили против переезда нескольких тысяч рабочих с востока страны. Местные считают, несправедливой "бронь" от мобилизации, которой обеспечены рабочие эвакуированных заводов, а строительство жилья для них рассматривают как нарушение собственных прав.
Во вторник в подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации заявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из некоторых районов Краматорска и Славянска.