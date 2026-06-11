На Украине военкомы меняли данные для завышения показателей мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое руководителей военкоматов в Тернопольской области внесли в государственный реестр более 100 действующих военнослужащих ВСУ как новобранцев.
- Такие действия были предприняты для искусственного улучшения показателей мобилизации.
- Руководителям военкоматов предъявлены обвинения в несанкционированных действиях с информацией, им грозит до 6 лет лишения свободы.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трое руководителей военкоматов в Тернопольской области на Украине внесли в государственный реестр более 100 действующих военнослужащих ВСУ как новобранцев для улучшения показателей мобилизации, сообщили в государственном бюро расследований.
"Разоблачили трех руководителей районных ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Тернопольской области, которые незаконно меняли данные в реестре "Оберег" для искусственного улучшения показателей мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, в 2025-2026 годах подозреваемые внесли в реестр как новопризванных более 100 действующих военнослужащих ВСУ. "При этом они доподлинно знали, что эти лица уже проходят военную службу в различных подразделениях Сил обороны Украины. Такие действия приводили к искажению учетных данных и искусственному завышению показателей мобилизации", - отметили в ГБР.
В ведомстве добавили, что руководителям военкоматов предъявлены обвинения в несанкционированных действиях с информацией. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.