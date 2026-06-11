На Украине военкомы меняли данные для завышения показателей мобилизации

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трое руководителей военкоматов в Тернопольской области на Украине внесли в государственный реестр более 100 действующих военнослужащих ВСУ как новобранцев для улучшения показателей мобилизации, сообщили в государственном бюро расследований.

В ведомстве добавили, что руководителям военкоматов предъявлены обвинения в несанкционированных действиях с информацией. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.