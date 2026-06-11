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"Предотвратить сделку": новый план ЕС по Украине поразил журналиста - РИА Новости, 11.06.2026
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"Предотвратить сделку": новый план ЕС по Украине поразил журналиста

Макдональд осудил план ЕС получить поддержку Трампа для переговоров по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • План европейских лидеров по началу переговоров по Украине вызывает много вопросов, отметил журналист Брайан Макдональд.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. План европейских лидеров по началу переговоров по Украине, подразумевающих немедленное прекращение огня, вызывает много вопросов, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Французы прекрасно знают, что Россия не согласится на прекращение огня до достижения полного мирного урегулирования. Им об этом прямо заявили, когда советники (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона посетили Москву в начале этого года. <…> Поэтому цель этой инициативы трудно понять, если только она не заключается в попытке предотвратить заключение сделки между Москвой и Вашингтоном", — написал он в соцсети X.
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Журналист также подчеркнул, что европейские лидеры, что бы они ни предприняли, уже упустили свой шанс.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские лидеры во время саммита G7 во Франции хотят получить поддержку Дональда Трампа для реализации их планов по началу переговоров по украинскому вопросу при участии представителей России, Украины, Европы и Соединенных Штатов, которые могли бы состояться уже в июле. По данным источника, европейские лидеры хотят, чтобы глава Белого дома поддержал их предложения, что, по их мнению, "заставило бы Москву сесть за стол переговоров".
Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у Москвы есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирному урегулированию. Российский лидер подчеркнул, что Кремлю нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.
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