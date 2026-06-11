МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. План европейских лидеров по началу переговоров по Украине, подразумевающих немедленное прекращение огня, вызывает много вопросов, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд.

Журналист также подчеркнул, что европейские лидеры, что бы они ни предприняли, уже упустили свой шанс.