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Лидер АдГ заявила, что Украина никогда не должна стать членом ЕС и НАТО - РИА Новости, 11.06.2026
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13:33 11.06.2026
Лидер АдГ заявила, что Украина никогда не должна стать членом ЕС и НАТО

Вайдель: Украина никогда не должна стать членом ЕС и НАТО

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС 18–19 июня лидеры европейских стран могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО.
"Правда в том, что нет, Украина никогда не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Вопрос закрыт", - сказала Вайдель в ходе дебатов в бундестаге. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
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Раннее в письме-приглашении для гостей саммита ЕС 18-19 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры европейских стран во время встречи могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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