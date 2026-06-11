Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС 18–19 июня лидеры европейских стран могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО.
На Западе пришли в ярость от планов НАТО на Украине
8 июня, 06:05
Раннее в письме-приглашении для гостей саммита ЕС 18-19 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры европейских стран во время встречи могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.