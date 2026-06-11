ВС России нанесли поражение складам боеприпасов и горючего ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 142 районах.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18