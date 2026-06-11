Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 205 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, включая потерю танка, бронеавтомобиля HMMWV, пяти автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки по нолям свыше 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области.
В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь.
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22 июня 2022, 17:18