ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.