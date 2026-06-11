Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и военная техника, включая бронетранспортеры и бронеавтомобили различного производства.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка и Шийковка в Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
Также ВСУ потеряли 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18