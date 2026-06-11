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В Раде рассказали, зачем Зеленский нагнетает ситуацию с Минском - РИА Новости, 11.06.2026
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11:54 11.06.2026
В Раде рассказали, зачем Зеленский нагнетает ситуацию с Минском

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский хочет отвлечь народ от дела Миндича

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича.
  • Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал заявления Киева о планируемых атаках с белорусской территории глупостью и ложью.
  • Гончаренко* назвал информацию о нападении "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа".
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского дезинформируют общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил РИА Новости в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.
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"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа". По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в мае заявил, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, на демонизацию Минска есть заказ на Западе.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
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В миреБелоруссияУкраинаКиевТимур МиндичВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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