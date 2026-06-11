В Раде рассказали, зачем Зеленский нагнетает ситуацию с Минском

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского дезинформируют общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.