Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украину ждет финансовый крах без долгосрочного мирного соглашения, говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor.
- Киев сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования, несмотря на поддержку западных союзников.
- Только устойчивый мир позволит Украине сократить расходы и перестать полагаться на постоянную иностранную финансовую поддержку.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украину ждет финансовый крах, если не будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor.
"Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг", — отмечается в материале.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные нужды Киева, Украина в обозримом будущем сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.
При этом задержки в реформах, которые требует МВФ, может поставить под угрозу официальную помощь, а раздутый военный бюджет в случае продолжения конфликта будет все сложнее покрывать.
"Только при сценарии, который приведет к устойчивому, постоянному миру, Киев сможет сократить расходы до уровня, при котором ему не придется полагаться на постоянную иностранную финансовую поддержку", — резюмирует Stratfor.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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