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"Серьезный удар": на Западе забили тревогу из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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05:15 11.06.2026
"Серьезный удар": на Западе забили тревогу из-за нового решения по Украине

Forsal: прекращение поставок оружия из Болгарии станет ударом для Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Болгарии о прекращении поставок оружия Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Forsal.
  • Автор предупреждает, что помимо логистических у этого решения также будут и политические последствия, учитывая объем поставок, предоставленный Софией с начала конфликта.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Решение Болгарии о прекращении поставок вооружений Украине станет ударом для Киева, пишет польское издание Forsal.
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"Это серьезный логистический удар, учитывая, что болгарская оружейная промышленность ранее являлась краеугольным камнем снабжения украинской армии боеприпасами", — говорится в материале.
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Автор предупреждает, что помимо логистических у этого решения также будут и политические последствия, учитывая объем поставок, предоставленный Софией с начала конфликта.
Во вторник министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что новые власти республики не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года София передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
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