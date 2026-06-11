"Серьезный удар": на Западе забили тревогу из-за нового решения по Украине

"Это серьезный логистический удар, учитывая, что болгарская оружейная промышленность ранее являлась краеугольным камнем снабжения украинской армии боеприпасами", — говорится в материале.

Автор предупреждает, что помимо логистических у этого решения также будут и политические последствия, учитывая объем поставок, предоставленный Софией с начала конфликта.