"Не ходит и не говорит": произошедшее на Украине ужаснуло депутата Рады

"Пытались украсть инвалида! Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!" — написал он, комментируя кадры очередного случая насильственной мобилизации.

"А ведь именно такие автомобили могли бы спасать жизни. Их можно использовать для эвакуации раненых, пострадавших и мирных жителей. Но эти автомобили используются для убийства мирных граждан", — резюмировал политик.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.