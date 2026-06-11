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"Не ходит и не говорит": произошедшее на Украине ужаснуло депутата Рады - РИА Новости, 11.06.2026
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04:53 11.06.2026 (обновлено: 09:36 11.06.2026)
"Не ходит и не говорит": произошедшее на Украине ужаснуло депутата Рады

Дмитрук раскритиковал ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида

© СоцсетиСотрудники ТЦК попытались принудительно мобилизовать инвалида
Сотрудники ТЦК попытались принудительно мобилизовать инвалида - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Соцсети
Сотрудники ТЦК попытались принудительно мобилизовать инвалида
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал сотрудников ТЦК за попытку принудительной мобилизации инвалида.
  • Депутат отметил, что бронированные автомобили, которые используют сотрудники ТЦК, могли бы пригодиться ВСУ, но вместо этого применяются для задержания и убийства граждан.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале раскритиковал сотрудников ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида.
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"Пытались украсть инвалида! Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!" — написал он, комментируя кадры очередного случая насильственной мобилизации.
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При этом депутат обратил внимание, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для охоты на мужчин, в то время как у ВСУ на линии фронта вместо машин "прогнившие корыта", нуждающиеся в постоянном обслуживании.
"А ведь именно такие автомобили могли бы спасать жизни. Их можно использовать для эвакуации раненых, пострадавших и мирных жителей. Но эти автомобили используются для убийства мирных граждан", — резюмировал политик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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