Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассказы о переломном моменте в конфликте являются чепухой.
- По его словам, в стране сохраняется очень сложная военно-экономическая ситуация, несмотря на оптимистичные заявления Владимира Зеленского и украинской власти.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Все рассказы властей Украины о якобы переломном для Киева моменте в конфликте являются чепухой, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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"Все рассказы о том, что произошел переломный момент в войне, что Украина перевернула там все с ног на голову, и теперь дойдет до Кремля — это все бред", — сказал он в интервью Radio NV, отвечая на вопрос об изменении риторики.
По словам экс-министра, в стране сохраняется очень сложная военно-экономическая ситуация, в том числе и в энергетике, несмотря на участившиеся в последнее время оптимистичные заявления Владимира Зеленского.
"Я не хочу быть занудой, который портит людям настроение, но в ноябре мы снова будем говорить о том, как мы все переживем зиму", — предупредил Кулеба.
Во вторник Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими в украинском конфликте.