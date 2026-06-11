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На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Одесской области - РИА Новости, 11.06.2026
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00:52 11.06.2026
На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Одесской области

UAS: удары ВС России по портам Одесской области угрожают обвалом экспорта

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские атаки на порты Одесской области угрожают обвалом украинского экспорта, заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS).
  • Систематические российские обстрелы разрушают логистику Украины, что может привести к переполнению складов и нехватке оборотного капитала у фермеров.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские атаки на порты Одесской области угрожают обвалом украинского экспорта, заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS).
"Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины", — пожаловались аграрии.
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В UAS предупредили, что если терминалы потеряют способность быстро восстанавливаться, экспорт "рухнет ", склады переполнятся, и у фермеров не останется оборотного капитала для следующих посевных кампаний.
В январе агентство Bloomberg сообщило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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