Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские атаки на порты Одесской области угрожают обвалом украинского экспорта, заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS).
- Систематические российские обстрелы разрушают логистику Украины, что может привести к переполнению складов и нехватке оборотного капитала у фермеров.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские атаки на порты Одесской области угрожают обвалом украинского экспорта, заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS).
"Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины", — пожаловались аграрии.
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В UAS предупредили, что если терминалы потеряют способность быстро восстанавливаться, экспорт "рухнет ", склады переполнятся, и у фермеров не останется оборотного капитала для следующих посевных кампаний.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.