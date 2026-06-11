При ударе ВСУ по брянскому поселку погиб директор биосферного заповедника

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.