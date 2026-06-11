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При ударе ВСУ по брянскому поселку погиб директор биосферного заповедника - РИА Новости, 11.06.2026
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23:25 11.06.2026 (обновлено: 23:47 11.06.2026)
При ударе ВСУ по брянскому поселку погиб директор биосферного заповедника

Один из погибших при атаке в Брянской области - директор биосферного заповедника

© Фото : Заповедник "Брянский лес"Александр Никитенков
Александр Никитенков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Заповедник "Брянский лес"
Александр Никитенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области погибли два мирных жителя.
  • Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.
  • Еще два человека ранены.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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