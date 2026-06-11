При ударе ВСУ по брянскому поселку погиб директор биосферного заповедника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области погибли два мирных жителя.
- Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.
- Еще два человека ранены.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
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