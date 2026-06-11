СМИ: КСИР начал наступательную операцию после атак США по югу Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА после атак США по югу Ирана.

Иранские военные атаковали американскую базу «Харир» на севере Ирака.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности усилить бомбардировки Ирана в случае отсутствия сделки с Тегераном, но также пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе иранской стороны.

ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции после атак США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА, передает иранское агентство после атак США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА, передает иранское агентство Mehr

« "Воздушно-космические силы КСИР приступили к первой фазе наступательной операции с использованием ракет и БПЛА", — говорится в сообщении.

Как заявили в КСИР, в ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте и на базе "Шейх-Иса" в Бахрейне.

По данным агентства Nour News , иранские военные также атаковали американскую базу "Харир" на севере Ирака. Как утверждает гостелевидение Ирана, удару с помощью БПЛА подверглись силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ночь на четверг объявило об ударах по ИРИ по приказу президент Дональда Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы атаковали военные объекты на юге исламской республики. По утверждению президента США Дональда Трампа, всего было выпущено 49 ракет Tomahawk.

Иранские СМИ писали о работе ПВО на западе Тегерана , а также в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр и Сирик. Агентство Mehr сообщило о боях между ВС Ирана и США в районе Персидского залива, взрывы прогремели на островах Хенгам и Кешм.

Тегеран на фоне атак США закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов, включая нефтяные танкеры, и предупредил об ударах по тем судам, которое попытаются его пересечь.

Трамп после ударов заявил в эфире Fox News , что США разбомбят Иран "к чертовой матери" в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. В то же время он, по данным телеканала, вскоре пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе иранской стороны. В Тегеране его заявления о контактах с иранскими чиновниками оперативно опровергли.

Накануне вечером глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пообещал масштабные атаки на ключевую инфраструктуру исламской республики.