Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КСИР начал наступательную операцию после атак США по югу Ирана - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 11.06.2026 (обновлено: 04:46 11.06.2026)
СМИ: КСИР начал наступательную операцию после атак США по югу Ирана

Mehr: КСИР начал ответные удары после атак США по югу Ирана

© REUTERS / WANA via PoolИран запускает ракеты
Иран запускает ракеты - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / WANA via Pool
Иран запускает ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА после атак США по югу Ирана.
  • Иранские военные атаковали американскую базу «Харир» на севере Ирака.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о возможности усилить бомбардировки Ирана в случае отсутствия сделки с Тегераном, но также пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе иранской стороны.
ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции после атак США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА, передает иранское агентство Mehr.
«
"Воздушно-космические силы КСИР приступили к первой фазе наступательной операции с использованием ракет и БПЛА", — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану, утверждает Херш
Вчера, 22:54
Как заявили в КСИР, в ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте и на базе "Шейх-Иса" в Бахрейне.
По данным агентства Nour News, иранские военные также атаковали американскую базу "Харир" на севере Ирака. Как утверждает гостелевидение Ирана, удару с помощью БПЛА подверглись силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ночь на четверг объявило об ударах по ИРИ по приказу президент Дональда Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы атаковали военные объекты на юге исламской республики. По утверждению президента США Дональда Трампа, всего было выпущено 49 ракет Tomahawk.
Иранские СМИ писали о работе ПВО на западе Тегерана, а также в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр и Сирик. Агентство Mehr сообщило о боях между ВС Ирана и США в районе Персидского залива, взрывы прогремели на островах Хенгам и Кешм.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Трамп заявил, что США каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти
Вчера, 20:49
Тегеран на фоне атак США закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов, включая нефтяные танкеры, и предупредил об ударах по тем судам, которое попытаются его пересечь.
Трамп после ударов заявил в эфире Fox News, что США разбомбят Иран "к чертовой матери" в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. В то же время он, по данным телеканала, вскоре пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе иранской стороны. В Тегеране его заявления о контактах с иранскими чиновниками оперативно опровергли.
Накануне вечером глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пообещал масштабные атаки на ключевую инфраструктуру исламской республики.
США объясняют удары необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
ВС Ирана атаковали 21 объект интересов США в регионе
Вчера, 08:04
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампТегеран (город)F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала