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Путин присудил госпремию нейрохирургам за методы лечения тяжелых недугов - РИА Новости, 11.06.2026
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13:45 11.06.2026 (обновлено: 15:07 11.06.2026)
Путин присудил госпремию нейрохирургам за методы лечения тяжелых недугов

Путин наградил нейрохирургов за создание новых методов лечения тяжелых недугов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена коллективу отечественных ученых за создание новых методов нейрохирургии.
  • Премии удостоены Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена коллективу отечественных ученых за создания новых методов нейрохирургии, объявил в четверг на пресс-конференции помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Премии удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев, а также его заместитель Николай Коновалов.
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Как пояснил Фурсенко, премия присуждена за разработку и внедрение инновационных методов хирургии, которые помогают лечить тяжелые заболевания центральной нервной системы.
Как отмечается в справочных материалах о работа лауреатов премии, коллективом авторов разработаны и внедрены инновационные методы проведения высокоточных, радикальных и безопасных операций на головном и спинном мозге человека. Это позволило существенно снизить летальность, увеличить продолжительность жизни и добиться быстрой социальной и трудовой реабилитации пациентов после операции. Подчеркивается, что внедрение и обоснование применения новых технологий закрепило их место в ежедневной клинической практике, а внесение в клинические рекомендации Минздрава России позволило улучшить качество оказываемой помощи во всех регионах Российской Федерации.
Торжественная церемония вручения Госпремий по традиции проходит в День России 12 июня в Кремле.
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