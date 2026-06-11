Путин присудил госпремию нейрохирургам за методы лечения тяжелых недугов

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена коллективу отечественных ученых за создание новых методов нейрохирургии.

Премии удостоены Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена коллективу отечественных ученых за создания новых методов нейрохирургии, объявил в четверг на пресс-конференции помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Премии удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев, а также его заместитель Николай Коновалов.

Как пояснил Фурсенко , премия присуждена за разработку и внедрение инновационных методов хирургии, которые помогают лечить тяжелые заболевания центральной нервной системы.

Как отмечается в справочных материалах о работа лауреатов премии, коллективом авторов разработаны и внедрены инновационные методы проведения высокоточных, радикальных и безопасных операций на головном и спинном мозге человека. Это позволило существенно снизить летальность, увеличить продолжительность жизни и добиться быстрой социальной и трудовой реабилитации пациентов после операции. Подчеркивается, что внедрение и обоснование применения новых технологий закрепило их место в ежедневной клинической практике, а внесение в клинические рекомендации Минздрава России позволило улучшить качество оказываемой помощи во всех регионах Российской Федерации.