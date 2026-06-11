На Украине людей незаконно удерживают неделями в ТЦК, заявил Лубинец

По его словам, зафиксирован случай, когда человека удерживали в военкомате 50 дней. При этом объяснить на каких основаниях это делается, заметил омбудсмен, никто не смог. Он также отметил, что нередко военно-врачебная комиссия проводится формально.

"Есть случаи, когда по документам военно-врачебная комиссия, анализируя медицинское состояние человека, оформила все бумаги, что человек полностью пригоден, за 15 минут. Причем это было посреди ночи. И сам человек говорил, что жаловался на свое здоровье, даже показывал следы от операции", - добавил Лубинец.