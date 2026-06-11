Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, где людей незаконно удерживают неделями.
- Зафиксирован случай, когда человека удерживали в военкомате 50 дней, при этом объяснить основания для задержания никто не смог.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями, заявил в четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Незаконное удержание граждан Украины в помещения ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Фактически эти помещения превратились в места несвободы без юридического статуса. У нас есть случаи, когда мы заходим в помещения мы находим людей, которые там находятся неделю, две, три", - сказал Лубинец в интервью украинскому телеканалу "5 канал".
По его словам, зафиксирован случай, когда человека удерживали в военкомате 50 дней. При этом объяснить на каких основаниях это делается, заметил омбудсмен, никто не смог. Он также отметил, что нередко военно-врачебная комиссия проводится формально.
"Есть случаи, когда по документам военно-врачебная комиссия, анализируя медицинское состояние человека, оформила все бумаги, что человек полностью пригоден, за 15 минут. Причем это было посреди ночи. И сам человек говорил, что жаловался на свое здоровье, даже показывал следы от операции", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.