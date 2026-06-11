Рейтинг@Mail.ru
На Украине людей незаконно удерживают неделями в ТЦК, заявил Лубинец - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 11.06.2026
На Украине людей незаконно удерживают неделями в ТЦК, заявил Лубинец

Лубинец: Сотрудники военкоматов на Украине неделями незаконно удерживают людей

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, где людей незаконно удерживают неделями.
  • Зафиксирован случай, когда человека удерживали в военкомате 50 дней, при этом объяснить основания для задержания никто не смог.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями, заявил в четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Незаконное удержание граждан Украины в помещения ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Фактически эти помещения превратились в места несвободы без юридического статуса. У нас есть случаи, когда мы заходим в помещения мы находим людей, которые там находятся неделю, две, три", - сказал Лубинец в интервью украинскому телеканалу "5 канал".
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Одессе задержали женщину, пообещавшую удалить знакомого из базы ТЦК
10 июня, 23:01
По его словам, зафиксирован случай, когда человека удерживали в военкомате 50 дней. При этом объяснить на каких основаниях это делается, заметил омбудсмен, никто не смог. Он также отметил, что нередко военно-врачебная комиссия проводится формально.
"Есть случаи, когда по документам военно-врачебная комиссия, анализируя медицинское состояние человека, оформила все бумаги, что человек полностью пригоден, за 15 минут. Причем это было посреди ночи. И сам человек говорил, что жаловался на свое здоровье, даже показывал следы от операции", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Одессе сотрудник ТЦК подвергся издевательствам сокамерников в СИЗО
7 июня, 21:50
 
В миреУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала