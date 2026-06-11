Флорист дала совет, как сохранить комнатные цветы во время отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цветы перед отпуском следует убирать с солнечных мест и обильно поливать, чтобы они легче перенесли отсутствие хозяев.
- Для поддержания влажности можно использовать автополив, поставить горшки с цветами в таз на мокрую губку, добавить вермикулит или сделать фитили из бутылок с водой.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Цветы перед отпуском следует убирать с солнечных мест и обильно поливать, чтобы они легче перенесли отсутствие хозяев, рассказали флорист Елизавета Ястова и агроном Елизавета Тихонова.
"Растения убираем с солнечных мест, чтобы было более притененное, потому что тогда будет меньше испаряться жидкости. И если растение любит пить, любит воду, то есть специальные устройства, которые позволят растению поддерживать влажность - автополив", - сказала Ястова в беседе с 360.ru.
Агроном Тихонова отметила, что горшки с цветами можно поставить в таз на мокрую губку или добавить вермикулит. Также она рассказала, что делают фитили из бутылок с водой. Одну-две недели цветы продержатся на фитиле и губке, но если дольше - лучше попросить соседку поливать раз в неделю, заключила агроном.
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