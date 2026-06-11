В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога также объявлена в ряде областей Украины, включая Волынскую, Ровенскую, Закарпатскую и другие.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве, а также в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18