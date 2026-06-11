В Бахрейне второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне второй раз за ночь объявлена воздушная тревога.
- Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
Около часа назад воздушная тревога уже объявлялась в Бахрейне.
"Активирована сирена воздушной тревоги. Граждан и жителей просят сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место", - говорится в сообщении МВД в соцсети Х.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг заявило, что начало удары по Ирану. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщало, что в случае атаки американских ВС Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.