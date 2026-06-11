РЭЦ и четыре региона РФ договорились о цифровой трансформации экспорта

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) и четыре региона подписали на полях Петербургского международного экономического форума–2026 соглашения о цифровой трансформации экспорта, сообщает РЭЦ.

"На полях Петербургского международного экономического форума–2026 Российский экспортный центр заключил серию соглашений о сотрудничестве с Иркутской областью, Кабардино-Балкарской Республикой, Еврейской автономной областью и Орловской областью. Документы направлены на внедрение цифрового стандарта, продвижение национальной программы "Сделано в России" и увеличение экспортного потенциала субъектов РФ", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

Подписанные на полях форума соглашения стали практическим шагом в реализации задачи, поставленной президентом России в апреле 2026 года, - об ускоренном внедрении в субъектах РФ Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности. Перевод региональных услуг и мер поддержки в единый цифровой контур с использованием платформы "Мой экспорт" (Госуслуги. ВЭД) необходимо осуществить в срок до 1 сентября 2027 года. К этой дате цифровой стандарт должен охватить все 89 субъектов РФ.

На основе оценки готовности инфраструктуры, анализа потребностей регионального бизнеса и с учетом обратной связи от субъектов Федерации Российский экспортный центр разработал поэтапный график внедрения цифрового стандарта. В настоящее время данный график согласован со всеми 89 регионами.

В каждом из четырех субъектов, подписавших документы на ПМЭФ-2026, соглашениями предусмотрен комплекс системных мер. Ключевым элементом сотрудничества стал перевод региональных услуг из бумажного формата в электронный на цифровой платформе "Мой экспорт" (Госуслуги. ВЭД). Кроме того, во всех регионах продолжится внедрение Регионального экспортного стандарта 3.0, который обеспечивает комплексную поддержку предприятий на всех этапах внешнеэкономической деятельности - от анализа рынка до постпродажного обслуживания. Также будет активизирована работа по продвижению национального бренда "Сделано в России", включая сертификацию продукции и маркетинговые кампании за рубежом.

В рамках исполнения поручения президента РФ региональным органам власти совместно с РЭЦ необходимо оперативно верифицировать перечни региональных услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, размещенные в Едином каталоге услуг платформы "Мой экспорт" (Госуслуги. ВЭД), подтвердив их актуальность и полноту, а также обеспечить "оцифровку" указанных услуг и мер поддержки в соответствии с утвержденным графиком.

"Развитие отношений с регионами — важный шаг в выстраивании единой экосистемы поддержки экспорта, где федеральный и региональный уровни работают как единый механизм. Внедрение цифрового стандарта и регионального экспортного стандарта, продвижение бренда “Сделано в России” позволят компаниям эффективнее выходить на внешние рынки, снижать издержки и наращивать объемы поставок", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Интеграция региональных мер поддержки в цифровую экосистему “Мой экспорт” упростит путь бизнеса к внешним рынкам. Мы видим высокий интерес предпринимателей к цифровым сервисам, и наша задача — сделать их еще более доступными и удобными. Уверена, что совместные усилия дадут ощутимый результат уже в ближайшее время", - добавила она.