Трамп заявил, что после сделки с Ираном цены на нефть упадут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил мнение, что после заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта.
- По его оценке, соглашение между Ираном и США может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. После заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта, выразил мнение президент США Дональд Трамп.
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"Цены на нефть начнут снижаться до, как я думаю, (уровней - ред.) ниже, чем было раньше", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, когда цены на нефть пойдут вниз, за ними последует снижение стоимости и других товаров.