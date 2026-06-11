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Трамп заявил, что после сделки с Ираном цены на нефть упадут - РИА Новости, 11.06.2026
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23:53 11.06.2026
Трамп заявил, что после сделки с Ираном цены на нефть упадут

Трамп: после сделки с Ираном цены на нефть снизятся ниже уровней до конфликта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил мнение, что после заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта.
  • По его оценке, соглашение между Ираном и США может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. После заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта, выразил мнение президент США Дональд Трамп.
«
"Цены на нефть начнут снижаться до, как я думаю, (уровней - ред.) ниже, чем было раньше", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, когда цены на нефть пойдут вниз, за ними последует снижение стоимости и других товаров.
Трамп заявил в четверг, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
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