Трамп заявил, что после сделки с Ираном цены на нефть упадут

ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. После заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта, выразил мнение президент США Дональд Трамп.

По его словам, когда цены на нефть пойдут вниз, за ними последует снижение стоимости и других товаров.