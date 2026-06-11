Трамп признал, что ситуация с удобрениями обострилась из-за Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп признал, что ситуация с удобрениями для американских фермеров обострилась из-за конфликта на Украине.

Он выразил уверенность, что ситуация улучшится.

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал в четверг, что сложная ситуация с удобрениями, с которой сталкиваются американские фермеры, обострилась из-за конфликта на Украине.

« "Значительная часть поставок (удобрений – ред.) идет именно с Украины … Сейчас ситуация с удобрениями обострилась", - сказал Трамп журналистам, когда те спросили его, есть ли необходимость в предоставлении федеральной помощи.

Трамп назвал украинский конфликт "главным препятствием" в решении проблемы.

В то же время, он выразил уверенность в том, что вскоре вопрос с удобрениями будет решен.