Трамп признал, что ситуация с удобрениями обострилась из-за Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп признал, что ситуация с удобрениями для американских фермеров обострилась из-за конфликта на Украине.
- Он выразил уверенность, что ситуация улучшится.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал в четверг, что сложная ситуация с удобрениями, с которой сталкиваются американские фермеры, обострилась из-за конфликта на Украине.
Трамп назвал украинский конфликт "главным препятствием" в решении проблемы.
В то же время, он выразил уверенность в том, что вскоре вопрос с удобрениями будет решен.
"Сейчас все это должно пойти на убыль, а цены на топливо, я думаю, будут ниже, чем четыре-пять месяцев назад", - добавил американский лидер.
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине
8 декабря 2025, 23:28