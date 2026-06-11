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Трамп признал, что ситуация с удобрениями обострилась из-за Украины - РИА Новости, 11.06.2026
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23:51 11.06.2026
Трамп признал, что ситуация с удобрениями обострилась из-за Украины

Трамп признал, что ситуация с удобрениями обострилась из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп признал, что ситуация с удобрениями для американских фермеров обострилась из-за конфликта на Украине.
  • Он выразил уверенность, что ситуация улучшится.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал в четверг, что сложная ситуация с удобрениями, с которой сталкиваются американские фермеры, обострилась из-за конфликта на Украине.
«
"Значительная часть поставок (удобрений – ред.) идет именно с Украины… Сейчас ситуация с удобрениями обострилась", - сказал Трамп журналистам, когда те спросили его, есть ли необходимость в предоставлении федеральной помощи.
Трамп назвал украинский конфликт "главным препятствием" в решении проблемы.
В то же время, он выразил уверенность в том, что вскоре вопрос с удобрениями будет решен.
"Сейчас все это должно пойти на убыль, а цены на топливо, я думаю, будут ниже, чем четыре-пять месяцев назад", - добавил американский лидер.
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