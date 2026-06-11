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Трамп заявил, что в его понимании власти Ирана одобрили соглашение с США - РИА Новости, 11.06.2026
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23:29 11.06.2026
Трамп заявил, что в его понимании власти Ирана одобрили соглашение с США

Трамп заявил, что в его понимании руководство Ирана одобрило договор с США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что, по его пониманию, руководство Ирана одобрило соглашение с Соединенными Штатами.
  • Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в его понимании руководство Ирана одобрило соглашение подписание соглашения с Соединенными Штатами.
"Как я понимаю, ответ "да", - сказал Трамп в Белом доме, когда журналисты спросили его, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана.
Ранее в четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе.
В свою очередь, агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США.
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