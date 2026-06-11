Трамп заявил, что в его понимании власти Ирана одобрили соглашение с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что, по его пониманию, руководство Ирана одобрило соглашение с Соединенными Штатами.
- Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в его понимании руководство Ирана одобрило соглашение подписание соглашения с Соединенными Штатами.
Ранее в четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе.